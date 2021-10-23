Ровенская и Николаевская области переходят к "красной" зоны карантина с 26 октября. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова. "По результатам государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021" красный "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", — написал он в Telegram-канале. Также принято решение применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, отметил Немчинов. Напомним, по состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось только четыре области. Остальные — либо в "оранжевой", или в "красной". В "красной" зоне находятся 6 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская. После усиления карантина в областях под запретом будет работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры. Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса. Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.