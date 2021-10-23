Гороскоп на ноябрь 2021 для знака Зодиака Телец обещает неплохие перспективы в карьере, личной жизни. Финансовая сторона может подвести, а вот со здоровьем в последний месяц осени будет все в порядке. Прогнозом на ноябрь 2021 с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему асцедент (восходящим знаком). По мнению астролога, вторая половина осени будет ознаменована удачным решением в плане недвижимости. Это могут быть самые разнообразные варианты. "Тот, кто давно ищет жилье, сможет наконец выгодно купить удачный вариант. Те, кто находится в поиске съемной квартиры, также будут полностью удовлетворены предложением. Более того, это очень хороший период для инвестиционных вложений в новостройку или в другие престижные объекты" , — уверена астролог. И в семейных Тельцов в ноябре 2021, и в холостяков на личном фронте состоит также все достаточно неплохо. Любимый человек обязательно преподнесет какой неожиданный подарок — причем необязательно материального характера. Это может быть и очень хорошая новость, и сюрприз, связанный с родственниками. Для тех, кто находится в свободном поиске есть шанс найти именно того, кто вам больше всего подходит. На работе все стабильно, но это не значит, что Тельцы в ноябре 2021 могут полностью расслабиться. Они должны быть очень осторожны при отправке электронных писем и сообщений. "При подготовке соглашения нужно крайне внимательно отнестись к мельчайшим деталям, так как недоразумение между партнерами может привести к финансовым потерям. Главный совет при этом — необходимо стараться максимально избегать любых споров — как с боссом, так и с подчиненными", — добавила Арина . Здоровье в ноябре не подведет вас. Просто не забывайте о ежедневном кроссинг или просто о прогулках на свежем воздухе, и никакие проблемы для вас не будут страшны. Ранее астролог также рассказала, что ждет Овна в ноябре 2021.