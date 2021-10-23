Лунный календарь помогает выбрать оптимальную дату для посещения салона красоты и экспериментов с прической. Есть дни, которые идеально подходят для стрижки и окрашивания волос и есть периоды, когда не стоит кардинально менять свою прическу. Какие дни в ноябре 2021 будут удачными для посещения парикмахера, а когда от смены имиджа лучше отказаться — читайте ниже. 1 ноября — не лучший день для стрижки, вы рискуете испортить здоровье своих волос. Красить волосы и проводить оздоровительные процедуры. 2 ноября — удачный день, можно не просто стричься, а кардинально поменять свой имидж. 3 ноября — неудачный день для любой стрижки, можно отрезать и удачу. Можно заняться покраской, но не стоит кардинально менять имидж. 4 ноября — Хороший день, изменение прически может придать сил и энергии. 5 ноября — не стоит в этот день планировать поход к парикмахеру. 6 ноября — Стрижка в этот день поможет роста волос и раскроет ваш внутренний потенциал. Окраска тоже пойдет на пользу. 7 ноября — неудачный день для манипуляций с волосами, может ухудшиться самочувствие. 8 ноября — можно стричь волосы и проводить эксперименты с внешностью. 9 ноября — новая прическа придаст силы и энергию. Можно экспериментировать. 10 ноября — Стрижка поможет привлечь финансовое благополучие. 11 ноября — не стоит стричь волосы и проводить другие манипуляции с волосами. 12 ноября — День с негативной энергетикой, не стоит посещать парикмахера. 13 ноября — можно выполнять несложные манипуляции с волосами, укоротить челку или подрезать кончики. 14 ноября — неудачный день для стрижек, может пострадать здоровье. 15 ноября — Стрижка в этот день поможет укрепить волосы и сделает их блестящими и здоровыми. 16 ноября — удачный день для стрижки, даст мощный заряд позитива. Можно красить и кардинально менять имидж. 17 ноября — можно полностью изменить образ, обновить стрижку, сделать окраску. 18 ноября — неудачный день для стрижки, принесет разочарование и испортит настроение. 19 ноября — Стрижка в этот день принесет неприятности. Красить можно, но не стоит проводить смелые эксперименты. 20 ноября — не стоит посещать парикмахера, могут быть конфликты с родными. 21 ноября — можно проводить незначительные манипуляции с волосами, обновить свою прическу. 22 ноября — можно сравнить кончики или челку, но кардинальные эксперименты проводить не стоит. 23 ноября — неудачный и даже опасный день для смены прически, может привлечь болезни. 24 ноября — удачный день для смены имиджа, обещает успех у противоположного пола. 25 ноября — не стоит кардинально обрезать волосы, можно отрезать удачу и везение. 26 ноября — отмените запись в салон красоты, очень неудачный день. 27 ноября — Стрижку делать нежелательно, а вот косметические процедуры станут очень полезными. 28 ноя — неудачный день для экспериментов с волосами, грозит финансовыми проблемами. 29 ноября — волосы станут непослушными после любых манипуляций. 20 ноября — неудачный день для стрижки, есть риск ухудшения здоровья. Напомним, ранее мы писали о том, что парикмахер объяснила, почему волосы быстро жиреет. А также мы рассказывали о том, когда нельзя давать в долг, чтобы не обеднеть.