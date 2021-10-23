Американская компания Apple провела вторую осенью презентацию, на которой представила новые MacBook Pro. Ее конкурент — Google — представил новую мобильную ОС Android 12 и смартфоны Pixel 6. РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий. Новые MacBook Pro и AirPods Американская компания Apple провела вторую осенью презентацию, на которой представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro и беспроводных наушников AirPods. MacBook Pro выйдет в двух версиях — на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки лишились тачбара над клавиатурой, но получили мощные в своем классе процессоры и необходимые разъемы, которых не хватало в предыдущем поколении. Дисплее теперь имеют вырез вверху и поддержку частоты 120 Гц, а также максимальную яркость на уровне 1600 нит. Ценники стартуют от 1999 долларов за младшую версию и от 2499 долларов за старшую. AirPods 3 получили дизайн Pro-версии, функцию пространственного аудио, адаптивный эквалайзер, а также защиту от воды. Цена в США — 179 долларов.

Фото: новые гаджеты (скрин с презентации Apple) Google представила финальную версию Android 12 На этой неделе наконец была представлена финальная версия новой мобильной операционной системы Android 12. Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек. Интерфейс Android 12 имеет единственный цветовое пространство — при изменении обоев система автоматически оформляется в этой же цветовой гамме. Также на панели уведомлений будут увеличены иконки.

Фото: интерфейс Android 12 (blog .google) Microsoft может разработать собственный процессор Профильные ресурсы считают, что Microsoft начал работать над собственным процессором. По крайней мере об этом свидетельствует новая вакансия главного архитектора SoC в подразделении Surface. Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами. Xiaomi начнет массовое производство автомобилей в 2024 Между тем стало известно, что китайский производитель смартфонов Xiaomi начнет массовое производство собственных автомобилей за два-три года. Пока неизвестно, будет ли налажено сотрудничество с другими автопроизводителями. Ожидается, что первые автомобили на электрической тяге появятся в первой половине 2024 года. Pixel 6 и 6 Pro Google представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, оснащенные процессорами Tensor собственного производства. Базовая версия получила дисплей диагональю 6,4 дюйма, тогда как старшая — 6,7 дюйма. В обоих случаях используются панели типа OLED. Новинки получили улучшенные камеры и аккумуляторы по сравнению с предыдущим поколением. Цены в США от 599 долларов за Pixel 6 и от 899 долларов за 6 Pro.

Фото: Pixel 6 и 6 Pro (скриншот с презентации) Биткойн впервые превысил отметку 66000 долларов В середине недели на фоне выхода индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу курс биткойнов превысил отметку 66000 долларов. Это новый исторический рекорд для самой популярной криптовалюта. Смартфоны Samsung под запретом Арбитражный суд Москвы запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung. Данное решение связано с судебным иском о работе платежного сервиса Samsung Pay. Швейцарской компании Sqwin SA удалось в первой инстанции доказать, что Samsung Pay якобы нарушает ее российский патент на систему электронных платежей. Под запрет попала 61 модель — от выпущенного в 2017 году Galaxy J5 новейшим Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. Решение не вступило в силу, оно обжаловано, поэтому смартфоны пока продаются. Первая частная космическая станция может появиться к 2027 году Американская компания Lockheed Martin совместно с Nanoracks и Voyager Space и в сотрудничестве с NASA работать над проектом первой в мире частной космической станции. Проект под названием Starlab ставит целью "проведения важных научных исследований, стимулирование производства и поддержания американского присутствия на низкой околоземной орбите". Ожидается, что станция будет состоять из надувного жилого модуля, стыковочного модуля, двигательного отсека, роботизированного манипулятора и лаборатории. На ней на длительной основе смогут размещаться четыре астронавты. Кроме того, частная станция сможет принимать космических туристов.