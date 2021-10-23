Под Днепром в селе на подростка упала железобетонная плита при выполнении строительных работ. В результате происшествия парень 2005 года рождения погиб на месте от полученных травм. Об этом 23 октября передали в пресс-службе ДСНС в Днепропетровской области. Трагический случай произошел вчера около половины шестого в Обуховке на территории частного домовладения, где строители проводили работы. На место вызвали полицию и спасателей. Сотрудники 3-й государственной пожарно-спасательной части установили, что мальчик был уже мертв. Чтобы поднять тяжелую плиту и получить тело погибшего, пришлось задействовать кран. "К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области", — говорится в сообщении. Теперь полицейские проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства трагического несчастного случая.

Под Днепром железобетонная плита, упала, убила подростка (фото: dp.dsns.gov.ua) Ранее сообщалось, что на днях в Кременчуге в детском саду обрушилось дерево и травмировало двух детей и воспитательницу, а через несколько часов в больнице скончалась пострадавшая четырехлетняя девочка. Напомним также, в сентябре в Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе.