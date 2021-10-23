Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили на 22-й день голодовки понадобилась медицинская помощь. В тюремной больнице Рустави ему сделали переливание крови. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости-Грузия". Как заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе, процедура проводилась в полевых условиях. "Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был довольно плохим, поэтому сделал переливания. Сегодня кризис уже пройдена. Состояние лучше, чем был", — сказал он. Кипшидзе добавил, что процедура прошла "достаточно хорошо", хотя проводить ее пришлось с помощью тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента. "Эта медицинская комната (в тюрьме, — ред.) Не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице", — заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует. Напомнив, Саакашвили вернулся в Грузию, несмотря на то, что там против него вынесены приговоры. Кроме того, он является гражданином Украины, поэтому МИД ищет варианты, чтобы вернуть его в страну. Напомним, через неделю, 30 октября, в Грузии состоится второй тур местных выборов, который называют определяющим для будущего всей страны и лично экс-президента Михаила Саакашвили, уже три недели находится за решеткой.