В Киеве и области до конца субботы, 23 октября, ожидается сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 20 м / с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). "В ближайшие часы в Киеве и Киевской области и до конца суток 23 октября порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении. Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в столице переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут +12 + 14, а ночью упадут до +5 +7.