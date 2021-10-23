Городские власти Запорожья принял решение о продлении школьных каникул на неделю. Причиной стало ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя городского головы Анатолия Васюка в Facebook. "Продлен осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, срок осенних каникул в запорожских школах увеличивается с 23 по 31 октября текущего года", — написал он. Напомним, Запорожская область состоянию на 23 октября находится в "красной" зоне карантина. Добавим, в случае перехода региона в "красную" зону обязательная 100% вакцинация учителей для продолжения очного обучения.