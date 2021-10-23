По состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось только четыре области. Остальные — либо в "оранжевой", или в "красной". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. желтая зона На сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области: Винницкая, Закарпатская, Кировоградская, Полтавская. Киевская область перешла с "желтой" в "оранжевую" зону. "Оранжевая" зона Это самая большая зона, к ней относятся: Киев, Волынская область, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Ровенская. Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская, "Красная" зона На сегодня, в этой зоне находятся 6 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская Херсонская. Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября. Напомнив, Сумская область перешла в "красную" зону с 23 октября.