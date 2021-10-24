Вера Брежнева показала новый дорогой подарок от своего мужа Константина Меладзе. Украинская певица похвасталась бриллиантовым кольцом-змейкой Bulgari за 1718000 рублей (640 000 гривен). Фото дорогой украшения бывшая участница "ВИА Гры" опубликовала в Instagram.

Брежнева получила от Меладзе в подарок дорогое кольцо (фото: instagram.com/ververa) Таким образом Константин Меладзе поздравил свою жену с очередной годовщиной. Напомним, что пара официально зарегистрировала свои отношения в 2015 году.

Скриншот Отметим, что за 640 000 гривен (24 000 долларов) в Киеве можно купить небольшую однокомнатную квартиру в новостройке. Но у пары конечно же нет проблем с жильем. Недавно звезды устроили совместные апартаменты, где останавливаются, когда прилетают в столицу Украины. В середине марта Меладзе приобрел квартиру и место для авто в подземном паркинге стеклянной башни Skyline. Площадь квартиры составляет 206 квадратных метра. Сейчас рыночная цена такой квартиры составляет 825 000 долларов. У Константина есть еще одна трехкомнатная квартира в престижном ЖК "Бульвар Фонтанов". Также у продюсера есть дом в городке Украинка, что неподалеку от элитного поселка Козин по Обуховской трассе. А вот Вера Брежнева — владелица двух коммерческих помещений в новостройках на Печерске. Кроме того, у певицы есть пятикомнатная квартира в дореволюционном доме на Десятинной — между Андреевской церковью и Министерством иностранных дел. Мы также писали о том, что Брежнева рассказала о жизни на границе и планах по Меладзе.