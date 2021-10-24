Киевское "Динамо" одержало три очка в одном из центральных поединков 12-го тура украинской Премьер-лиги против "Днепра-1" — 2: 0. Киевлян голами отметились Виктор Цыганков и Денис Гармаш. Подробнее о матче — в материале РБК-Украина. В первой половине команды голов не забивали, хотя у киевлян было несколько неплохих моментов, чтобы счет открыть. Но сделали это игроки "Динамо" уже на старте второй половины. На 50-й минуте Цыганков расшатал защитника "Днепра — 1" на правом фланге, сместился в центр и запустил мяч точно в дальнюю девятку-1: 0. На 63-й минуте Днепряне сумели зажечь небольшой пожар в штрафной киевлян, но ни удар Ярмолюка, ни Довбика через частокол ног защитников "бело-синих" пройти не смог. А дальше киевляне счет в матче увеличили. На 70-й минуте Логинов грубо ошибся, пропустив мяч себе за спину, Цыганков его подхватил, вошел в штрафную и пытался видпасуваты на Буяльского. Казалось, что защитники передачу перехватили, но круглый отскочил к только вышел на замену Гармашу, который с помощью еще одного рикошета пробил голкипера днепрян — 2: 0. Таким счет оставшееся до финального свистка. Победа позволила сохранить "Динамо" открыв от "Шахтера" в турнирной таблице в три очка. "Днепр-1" также остался четвертым, правда, днепрян может потеснить "Заря", если сегодня обыграет "Колос". "ДИНАМО" — "ДНЕПР-1" 2: 0 Цыганков, 50, Гармаш, 70 "Динамо": Бущан — Тимчик, Кендзера, мешкотно, Миколенко (Караваев, 76) — Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) — Цыганков, Буяльский, Витиньо (где Пена, 46) — Рамирес (Гармаш, 68 ) "Днепр-1": Кожокару — Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Чужое, 82), Сваток, Монте, Гуцуляк — Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихальонок, Ярмолюк (Назаренко, 72) — Довбик Напомним, вчера "горняки" обыграли на выезде полтавскую "Ворсклу" — 2: 0. Полтавец с середины первой половины играли в меньшинстве.