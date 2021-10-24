Гороскоп для Рака на ноябрь 2021 обещает знака Зодиака удачу в карьере, бизнесе, делах, сдержанный период в личной жизни, а также опасности со стороны здоровья. Прогнозом на ноябрь 2021 с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему асцедент (восходящим знаком). "Ноябрь 2021 — деловых и коммерческих поездок для знака зодиака Рак. Нужны для вашего бизнеса финансы будут в других людей, и поэтому перед вами будет стоять цель привлечь этих людей в свою жизнь, наладить контакт с потенциальными деловыми партнерами, клиентами и заказчиками, провести сделки , расширить свою аудиторию ", — уверена эксперт. Несмотря на большую возложенную на них ответственность, удача будет сопутствовать Раков везде. Все переговоры удачно трансформируются в выгодные деловые соглашения, не может не понравиться вашему начальству. У вас могут появиться лучшие возможности для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. Однако, советует астролог, напряженный график может повысить уровень стресса: не забывайте отдыхать. Семейные Раки будут вынуждены утрясать некоторые дела, связанные с недвижимостью. У женщин соответствующего возраста достаточно высокая вероятность наступления беременности. У тех, кто в поиске, наступит временное затишье. "Планы по поводу романтических свиданий, новых знакомств и прочее будут давать сбой. Но расстраиваться тут не стоит — всему свое время. Если нет прорыва в этом сегменте, то лучше заняться спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем", — добавила Арина. Желательно уделить внимание поддержке своей иммунной системы. В этом смысле следует изучить принципы правильного питания, не допускать переохлаждения организма, а также заниматься фитнесом, делать утренние пробежки, можно записаться на сеанс массажа, посетить бассейн. Ранее астролог также рассказала, что в ноябре 2021 ждет Овна, Тельца и Близнецов