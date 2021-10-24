Ложь распознать гораздо проще, чем казалось. Но когда речь идет о любви, невольно хочется верить человеку, ведь именно на доверии строятся прочные отношения между людьми. И все же "лучше перебдеть, чем недобдиты", считает бывший тайный агент ФБР Джо Наваро и рассказывает, как распознать ложь любимой девушки. Об этом пишет Men's Health. Она сжимает губы Если отвечая на ваш вопрос, девушка сжимает губы будто для поцелуя, не спишь радоваться. Это говорит, что она сильно нервничает из-за тему разговора. Эта гримаса досталась нам от приматов, и скрыть ее очень сложно. Она морщит нос Если девушка морщит нос в ответ на ваш вопрос, вероятно, оно ей неприятно. Именно так реагирует человек, если бы ей, например, подсунули под нос тарелку с протухшей едой. Она поднимает плечи Этот невербальный жест в ФБР называют "эффект черепахи". Если собеседник во время разговора прячет голову в плечи, словно в панцирь, он точно что-то недоговаривает. Она потирает глаза Таким образом девушка будто пытается разрушить визуальный контакт между вами, так как врать в глаза сложно. Поэтому она бессознательно пытается скрыться. Интересно, что так поступают даже незрячие люди. Она откашливается, прежде чем заговорить Запинки в произнесении слов сами по себе ничего не значат, но если тональность голоса вдруг меняется или перед тем, как ответить, девушка прочищает горло, — это может говорить о попытке солгать вам. Ранее эксперт рассказала о наиболее частых ошибках, которые делают женщины во время секса.