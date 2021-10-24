Китай решил проверить технологию уборки космического мусора вокруг Земли. Сегодня на орбиту был успешно выведен специальный спутник-уборщик Shijian-21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua. Спутник запустили в 9:27 по пекинскому времени. На орбиту его вывела ракета-носитель Long March-3B. Спутник будут использовать для тестирования и проверки технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве. Что такое космический мусор Космический мусор — это твердые отходы космической деятельности. Космическим мусором становятся нетрудоспособные спутники, части ракет-носителей и фрагменты спутников после взрыва или столкновений. По последним подсчетам ученых, в настоящее время вокруг Земли находится почти 128 млн кусков космического мусора размером более 1 мм, а также 34 000 частиц размером более 10 сантиметров. Чем опасно космический мусор Основная проблема, которую вызывает космический мусор, это вывод из строя спутников после столкновения с частицами. -За высокой скорости перемещения опасны даже частицы мусора размером 1 сантиметр. Такие частицы могут повредить спутники и космическую станцию.