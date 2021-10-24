Эта сладкая и вкусная растение родом из Середземнморья давно завоевало популярность и в наших широтах и не только благодаря своим отличным вкусовым качествам, но и пользы. Речь идет о инжир. Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сладкого продукта. Вы знали, что в одной из испанских провинций уже много веков из этого растения выпекается фиговый хлеб? А в Израиле делают фиговым водку! Свою популярность инжир завоевал, прежде всего, благодаря питательности и содержанию большого количества кальция и клетчатки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Можно употреблять как свежий, так и сушеный инжир, но следует помнить, что сушеный — содержит больше калорий и сахара Если рассматривать потенциальную пользу инжира, то можно выделить действия антиоксидантная активность; противовоспалительное действие; клеточно-защитный механизм. Также на основе ряда исследований отметили, что инжир защищает печень и снижает уровень глюкозы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Существуют также предположения, что из-за предполагаемые свойства, инжир используют как афродизиак.Крим этого, высокое содержание железа, которое является важным минералом, помогает поддерживать здоровье волосся.Однак в инжира есть и оговорка: -за высокого содержания витамина К, людям, которые принимают разжижающие кровь препараты, необходимо поддерживать постоянный уровень витамина К в своем рационе, поэтому им необходимо отказаться от инжира; поскольку инжир содержит большое количество клетчатки, употребление слишком большого количества инжира, особенно сушеного, может вызвать диарею; у некоторых людей может быть аллергия на инжир (исследователи обнаружили, что у большого процента людей с аллергией на пыльцу березы были положительные кожные пробы на свежий инжир). Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала овощи на любой кошелек, которые следует включить в полноценное осеннее меню.