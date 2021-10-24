Оккупационные власти в Донецке снимает блокаду Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С территории отеля Park Inn уберут палаточный городок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ. Сообщается, что оккупационная администрация Донецка решили свернуть палаточный городок возле гостиницы Park Inn, в которой располагается штаб-квартира наблюдателей СММ ОБСЕ, и "перенести акцию в социальные сети". Причина — рост заболеваемости COVID-19 и усиления карантина. Также представители оккупационной власти заявили, что вопросом задержанного боевика "ЛНР" Андрея Косяка будет заниматься МИД Российской Федерации. Напомним, ранее представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что блокада наблюдателей связана с тем, что Россия пытается давить на миссию ОБСЕ. Блокада в Донецке началась под формальным предлогом добиться освобождения боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который был задержан украинской стороной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к нему. Примечательно, что Киев декларирует якобы непризнание российских паспортов, выданных жителям оккупированного Донбасса. Известно, что Косяк получил его только в 2020 году.