Вселенский патриарх Варфоломей оказался в американской больнице. Патриарх второй день находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald. Перед отправкой на службу в собор Святой Софии, как сообщает The National Herald, патриарх Варфоломей чувствовал себя плохо. По его самочувствие повлиял длительный перелет в США и очень загруженный график. Учитывая нехорошо самочувствие патриарха, его врач посоветовал отдых. Варфоломея с большой осторожностью доставят в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В медучреждении за патриархом будут наблюдать врачи. Отметим, патриарху Варфоломею уже 81 год. Он стал вселенским патриархом в ноябре 1991 года.