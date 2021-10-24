В ближайшие трое суток в Украине ожидается снижение температуры. В воскресенье, 24 октября, ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов, в южной части ночью 3-8 градусов, днем 10-15 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В понедельник — вторник, 25-26 октября, в Украине ночью 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, на Закарпатье 9-14 градусов. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни без осадков, лишь завтра в Крыму и Приазовье дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м / с. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут 7-9 градусов тепла, а ночью упадут до 2-4 градусов.