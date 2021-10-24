Мадридский "Реал" переиграл каталонскую "Барселону" в первом "Эль-Классико" сезона в испанской Ла-Лиге. Победу "сливочным" принесли голы Давида Алабамы и Лукаса Васкеса, "Барса" ответила результативным ударом Куна Агуэро — 2: 1. Подробнее о матче — в материале РБК-Украина. И "Реал" и "Барселона" подходили к "Эль-Классико" после матчей в Лиге чемпионов с украинским грандами — "Шахтером" и "Динамо" соответственно. И оба матча для испанцев оказались довольно легкими, чтобы сэкономить силы для очной встречи. В первом тайме матч был относительно ровным и больше напоминал шахматную партию. Первый реальный шанс открыть счет в матче имели каталонцы. Деппа ворвался в штрафную и отпасовал на 11-ть метров на Деста, который, находясь совершенно один, пробил выше перекладины. "Реал" ответил и забил. На 32 — й минуте Алаба, который играл на позиции центрального защитника, начал контратаку по перехвату у своей штрафной, пробег почти через все поле, получил передачу от Родриго и из пределов штрафной вколотил мяч в дальний угол ворот Тер Штегена-1: 0. Во втором тайме команды продолжили тактическую борьбу. "Барса" особых моментом для того, чтобы счет сравнять не было. А вот "сливочные" смогли воспользоваться своим шансом на контратаке. Уже в добавленное время Асенсио ворвался в штрафную и пробил по воротам Тер Штегена. Кипер "Барсы" удар отразил, но первым на добивание успел Васкес — 2: 0. Правда, и каталонцы свой гол забить таки смогли. В последней атаке первый гол за "сине-гранатовых" забил Агуэро — 1: 2. Победа позволила "Реалу" набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу. Столько же очков имеют "Севилья" и "Реал Сосьедад", но мадридцы имеют лучшую разницу голов. А вот "Барса" все так же остается в середине таблицы — 15 баллов и восьмое место. "БАРСЕЛОНА" — "РЕАЛ" 1: 2 Агуэро, 90 7 — Алаба, 32, Васкес, 90 + 3 "Реал": Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Мэнди — Модрич, Каземиро, Крум — Родриго (Вальверде, 71, Карвахаль, 90 + 1), Винисиус (Асенсио, 87) — Бензема "Барселона": Тер Штеген — Мингеза, Пике, Гарсия, Альба — Ф. де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Л. де Йонг, 85) — ГОСТ, Деппа, Фати (Агуэро, 74)