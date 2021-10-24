Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района Литвы, бывшего министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускас и еще двух литовских граждан. В лодке незаконно пересекли российскую границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание 15min. Инцидент произошел, когда лодка двигалась в Куршском заливе. Министерство иностранных дел Литвы подтвердил задержание трех литовцев российскими пограничниками, но их имена называть отказался. "По данным МИД, на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Наши консулы работают, дополнительной информации пока предоставить не можем", — сказал пресс-секретарь литовского министерства. Как узнало агентство 15min, кроме Маркаускас, на лодке находились двое бизнесменов — Далюс Жилинскас и Ромуальдас Шукис. Литовские пограничники считают, что нарушение российской границы было непреднамеренным. Лодка пересек российскую границу около 14:00 по литовским время. "Предварительно, лодка с тремя гражданами Литвы зашел на российскую сторону. Вероятно, это неумышленное нарушение", — сказал представитель пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис. В пограничной службе добавили, что подобные нарушения происходят несколько раз в год. Обычно нарушители платят штраф.