Украинский врач заявил, что прививки от коронавируса не защищает от заражения и не дает человеку "зеленый" свет. При этом вакцинация даже не дает гарантии, что течение болезни будет легким. Об этом в Telegram написал Тарас Жиравецький, главврач одного из диагностических центров Львова. По словам медика, привитым от коронавируса так же, как и непривитым нужно максимально защищать себя от возможного заражения. "Самая большая ошибка вакцинированных, что многие из них думает, что не может заразиться вирусом, а если заразится, то тест можно не сдавать и вирус они не передают, а кроме того в них зеленый свет с сертификатом на все массовые мероприятия и пропуск куда угодно … "- написал Жиравецький. Он напомнил, что сейчас это очень важно, так как ситуация тяжелая. И только во Львовской области госпитализированы 10% пациентов, у которых есть прививки. "Часто на этом акцента нет и все думают, что у них нет шансов попасть в больницу … Более 200 пациентов в больницах Львовской области вакцинированы! Это действительно менее 10% всех пациентов, которые сейчас лечатся, но жизнь каждого бесценно!" — добавил медик. Ранее врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик также заявила, что вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавируса, так как многие отказываются делать прививки. Это мешает выработке коллективного иммунитета. Также в Минздраве рассказали, опасна вакцинация от коронавируса для тех, у кого есть аллергия. Напомним, в Украине сейчас очень сложная эпидемиологическая ситуация, когда количество инфицированных ежедневно превышает 20 000 человек.