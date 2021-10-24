В американском штате Дорджия возле студенческого кампуса неизвестные устроили стрельбу. В результате погиб один человек и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бюро расследований Джорджии. Сообщается, что стрельба произошла на вечеринке у кампуса университета Форт-Вэлли. В результате погиб один человек, который не был студентом. Еще семь человек получили ранения, они находятся в стабильном состоянии. Полицейские обращаются к свидетелям за помощью, чтобы установить тех, кто устроил стрельбу. Напомним, ранее в Луизиане произошла стрельба на территории Государственного университета Гремблингу, в результате погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.