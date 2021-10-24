В Борисполе мужчина вызвал полицию ради того, чтобы похвастаться новыми очками, которые ему накануне выписал врач. Чтобы заманить правоохранителей, «герой» придумал повод, ведь ради того, чтобы увидеть обновку, "копы" бы не приехали. Теперь его ждет наказание по статье КоАП. Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Киевской области. Инцидент произошел около шести утра 23 октября. Полицейские получили вызов на улицу Великопроминську. Заявитель сказал, что накануне выгнал жену и 18-летнюю дочь на улицу, и теперь не знает, где они находятся. Патрульные обнаружили на месте вызова нетрезвого заявителя, который признался, что немного слукавил, вызывая "копов". "Во время общения с инспекторами гражданин признался, что придумал причину вызова. На самом деле человек хотел вызвать экипаж патрульных, чтобы показать им очки, которые ему приписал врач", — говорится в сообщении. Теперь "героя" ждет заслуженное наказание За напрасно потерянное время полицейских мужчина получил постановление по ст. 183 (заведомо ложный вызов спецслужб) кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему светит штраф от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 850 до 3400 грн.