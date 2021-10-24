По состоянию на 24 октября 2020 полный курс вакцинации от COVID в Украине прошли 7 млн человек. Темпы вакцинации на выходных несколько упали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения. Сообщается, что за минувшие сутки в Украине от короанвирусу вакцинировали 177 730 человек. Одну дозу получили 129530, полностью иммунизированы — 48200 человек. Всего же с начала прививочной кампании прививки получили 8890454 человека, из них получили одну дозу — 8890452, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6963577. Отметим, как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, прививки от COVID получили около 30% взрослого населения. Напомним, ранее сообщалось, что на железнодорожных вокзалах всех областных центров Украины заработают пункты вакцинации против COVID-19.