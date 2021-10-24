В шестом выпуске шоу "Холостячка 2" со Златой Огневич певица попрощалась сразу с тремя участниками, причем один из них, психолог Роман Свечкоренко пошел с условием возвращения на шоу после выполнения одного важного дела. Так, оказалось, что человек официально не свободен — он формально женат. Злата дала Роману время решить вопрос с браком и предложила вернуться на релити после того, как он уладит все формальности. На личной странице в Instagram человек расставил все точки над "и" и объяснил ситуацию. Так, Роман жалеет, что так рано покинул шоу и ушел в шестом выпуске. Он отмечает, что не успел раскрыться и осуществить здумане. "Сейчас я уже понимаю, что для меня формат шоу сложный. Я никогда в подобном не участвовал. Я никогда не выставлял напоказ свои отношения. Я не знал, как это", — отметил психолог.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko) Он отметил, что, заполняя анкету на участие в проекте, не скрывал, что все еще официально женат и находится в бракоразводном процессе. По словам мужчины, его должны были развести перед стартом съемок 19 мая, но судебное заседание перенесли в другой суд. "Сразу после судебного заседания, на котором я присутствовал, я сразу же позвонил и предупредил, что меня не развели. Все, с кем я общался по поводу моего участия в проекте, знали, что я не разведен. Потому что я не скрывал этого ", — отметил Роман. Также он заявил, что и для самих участников его стаус ни был тайной — они были в курсе, что бракоразводный процесс Свечкоренко растянулся на 7 месяцев.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko) Роман также отметил, что свое поведение на пост-шоу "Как выйти замуж" и словнесную перепалку с психологом-экспертом Андреем Жельветро не считает агрессивной — он просто остоивал личные границы.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko) Участник "Холостячки 2" объяснил, почему не рассказал Злате о том, что официально пока не свободен. Мужчина отмечает, что они с холостячкой не дошли до этапа отношений, когда такие откровения будут уместны — фактически у пары было только одно свидание, на котором они смогли спокойно пообщаться.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko) "Если бы вернуть время назад, я бы сказал ранее, но только чтобы переиграть ситуацию, а не потому, что поменял точку зрения. Проблема была только в том, что у нас со Златой было совершенно разное восприятие одной ситуации", — считает Роман. Напомним, что ранее Роман Свечкоренко рассказал о сложных отношениях в семье и свой неудачный брак.