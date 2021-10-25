Глобальная инициатива COVAX, которая обеспечивает справедливый глобальный доступ к вакцинам против коронавируса в мире, "в значительной степени провалилась". Доказательством этого является неравенство в доступе к вакцинам между богатыми и бедными странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. По информации СМИ, миллионы людей в беднейших странах мира еще не получили ни одной прививки против коронавируса, в то время, как жители богатых стран уже могут пройти ревакцинацию. "Богатые страны получили в 16 раз больше вакцин от COVID-19 на душу населения, чем бедные страны, которые полагаются на программу COVAX, поддержанную ВОЗ", — говорится в сообщении. В издании отмечают, что такое неравенство может привести к росту заболеваемости и появления более вирулентных штаммов, а также затормозить восстановление экономики в мире. Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что у человечества есть все инструменты для того, чтобы преодолеть пандемию коронавируса, а именно — вакцины, однако их "используют глупо".