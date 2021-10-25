Дональд Трамп-младший решил заработать на трагедии, которая разыгралась на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где известный актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуса.

Сын экс-президента Дональда Трампа на своем сайте продает футболки с надписями: «Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей».

Как известно, семья Трампов не любит Болдуина ведь он выступал против Дональда Трампа, Национальной стрелковой ассоциации и других активистов за права на оружие.

Более того, актер — убежденный демократ и не раз высказывался против республиканцев. Дональда Трампа он регулярно пародировал в шоу Saturday Night Live. Болдуин считает, что в США нужно ограничить продажу оружия. Сын Трампа выступает за свободную продажу оружия.



Telegram-канал «Карточный домик» публикует новые детали убийства на съемочной площадке:

В момент выстрела Болдуин и оператор Галина Хатчинс подбирали наиболее подходящий ракурс для съемок сцены, репетировалось наведения оружия на объектив камеры;

Съемочная группа в перерывах между съемками использовали пистолет Болдуина, который должен был быть заряжен холостыми, для стрельбы по мишеням – и стреляли боевыми, которые могли случайно остаться в пистолете;

За несколько дней до трагедии на площадке произошло как минимум два случайных выстрела, но тогда никто не пострадал;

У оружейника фильма Ханны Гутьеррес-Рид не было нужной подготовки и на нее не раз жаловались – однажды она без надлежащей проверки выдала пистолет 11-летней актрисе;

Члена съемочной группы также неоднократно жаловались на очень небезопасные условия на площадке;

Американский актер и продюсер Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора Галины Хатчинс.

В протоколе суда американского Санта Фе по делу об убийстве Алеком Болдуином Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», а также ранения режиссера указывается, что голливудский актер не знал о том, в реквизитном пистолете были боевые патроны.