Президента России Владимира Путина интересует Европа, ему очень не нравится то, как они себя ведут. Он считает, что должен показать Европе, как это "правильно" должно происходить. Об этом заявил в интервью РБК-Украина секретарь СНБО Алексей Данилов. "Причем поведение россиян в самой Европе — все эти отравления людей и так далее — это вызов, на который Европа не дает адекватных ответов", — заявил Данилов. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский открыто хочет, чтобы война закончилась. "Но она должна закончиться так, чтобы мы не потеряли свою территорию и свою субъектность", — считает секретарь СНБО. Напомним, Данилов озвучил позицию о введении визового режима между Украиной и Россией. По его словам, для окончания войны в Донбассе нужное решение Владимира Путина.