Кабинет министров Украины снял ответственность с автоперевозчиков за пассажиров, у которых нет COVID-документов. Соответствующие изменения внесли в "карантинной" постановления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения. Сообщается, что теперь ответственность за наличие документа о прививках или о отрицательный тест на COVID-19 во время поездок на автобусах между регионами возлагается на пассажиров. К этому протоколы составляли на самих перевозчиков. В то же время перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов: международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через "Действие" иностранный COVID-сертификат документ о получении одной дозы вакцины — форма 063-О международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа Напомним, РБК-Украина писало, что пассажирам межрегиональных автобусов, у которых нет COVID-документов, грозят штрафы от 17 000 до 34 000 гривен. Отметим, что на прошлой неделе Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте, поскольку перевозчики отказались выходить на маршрут, опасаясь штрафов от 17 000 до 34 000 гривен за перевозку "нелегальных пассажиров".