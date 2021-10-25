Седьмой прямой эфир "Танцев со звездами 2021" ознаменовался травмами сразу нескольких участников. И если Артур Логай вышел с травмой на главный паркет страны, то попал в ДТП партнера Евгении Власовой Макса Леонова заменил Александр Прохоров. К слову, последний отмечал. что другие участники почему-то моментално увидели в нем серьезного кокурента. Впрочем, Макс уже готов снова поражать зрителей на "вечере трио", и выйти на паркет со своей партнершей и Дмитрием Жуком. Так, на странице в Instagram он сообщил, что первым приехал в съемочный павильон и готов к репетиции и плодотворной работы. "Я себя, конечно же, себя уже лучше чувствую и, надеюсь, сегодня вы это заметите", — предал Макс с подписчиков и зрителям самого танцевального шоу страны. А вот Евгения Власова показала травмы, полученные на репетициях. "Знаю, это не эстетично. Но реалии таковы. И это в наколенниках", — подписал она красноречивое фото.

Евгения показала ссадины после репетиций (фото: instagram.com/eygeniavlasova) К слову, в аварию попала и экс-участница и победительница Танцев со звездами Илона Гвоздева. Она также выйдет на паркет в неожиданной компании — M & Eacute; LOVINьа и Елизаветы Русин. Между ними сложилась конфликтная ситуация, но, похоже, общее дело объединила знаменитостей. Неприятности свалились и на Дмитрия Кадная. Он получил травму в прошлом седьмом эфире Танцев со звездами 2021. Прямо перед выходом на паркет он упал и ударился о бетон, но все же вышел и станцевал, хотя, в итоге, и попал в зону риска.