Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 октября 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,58 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне доллар 26,2500 — 26,2700 грн / доллар, евро 30,5760 — 30,5861 грн / евро, российский рубль 0,3723 — 0,3727 грн / рубль. Напомним, торги по долларов 22 октября закрылись в диапазоне доллар 26,2800 — 26,3000 грн / доллар, евро 30,6083 — 30,6210 грн / евро, российский рубль 0,3729 — 0,3733 грн / рубль. курс НБУ Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем. прогноз В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2 / 26,4 грн.