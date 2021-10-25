Незаконного осужденного в РФ политзаключенного Теймура Абдуллаева снова поместили в штрафной изолятор колонии Башкортостана. Он находится там уже четыре дня после того, как вышел неделю назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову. "Крымский татарин, незаконно осужден страной-агрессором РФ, Теймур Абдуллаев снова безосновательно помещен в штрафной изолятор Администрация" ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан "отправила в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", — написала Денисова. Омбудсмен отметила, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм психологического давления. "Это приравнивается к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — права на жизнь", — подчеркнула Денисова. Она также рассказала, что администрация учреждения систематически нарушает права крымского татарина. Так, Теймур провел в ШИЗО более полутора лет, в том числе — почти два месяца в специальных условиях содержания. Напомним, летом 2019 "осужден" по первому Симферопольском "делу Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев перенес в российском следственном изоляторе инсульт.