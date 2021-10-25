Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в постановление №1236 внесли во время заседания Кабинета Министров, пишет Министерство здравоохранения.

Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не более пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Одновременно с этим перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Как и раньше норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — от 17 000 до 34 000 гривен.

Пассажирам в поездках необходимо иметь:

международный или внутренний COVID-сертификат о вакцинации, оформленный через «Дию»

иностранный COVID-сертификат

документ о получении одной дозы вакцины — форма 063-О

международное свидетельство о вакцинации, которое можно оформить у семейного врача

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, которые действуют 72 часа

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