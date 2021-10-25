Пенсионный фонд Украины 24 сентября 2021, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1500000000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Всего за октябрь 2021 на пенсии направлено 43800000000 гривен, что больше, чем в сентябре (43400000000 гривен), однако меньше, чем в августе (44300000000 гривен). Напомнив, средний размер пенсии на 1 октября 2021 составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 Гривен или на 3,6%. Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет размера пенсий с 1 июля 2021 в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5420000 человек составил 49,35 гривен. Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров с 1 июля 2021 установил надбавки к пенсиям 400000 бывших полицейских и военных. Эти деньги было решено выплатить в августе.