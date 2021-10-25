На польско-белорусской границе, группа около 60 мигрантов пыталась прорваться в Польшу. В результате инцидента пострадали двое военнослужащих. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб миграционной службы Польши. Отмечается, что при попытке пробраться, иностранцы использовали палки и бросали камни в польских пограничников и военнослужащих. "Один из солдат получил удар веткой по лицу иностранцем, а другой — камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", — пишет пресс служба. Некоторые из пограничников также получили легкие травмы. Отмечается, что среди мигрантов офицеры узнали и белорусских солдат в штатском, которые пытались разрезать проволочное ограждение.