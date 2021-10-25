В Турции задержали семерых российских туристов. Их подозревают в поджоге леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.Новосты". Указано, что инцидент произошел во время того, как русские осуществляли туристический поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Анталии. По информации СМИ, туристы развели костер в районе, где позже возник лесной пожар. Отмечено, что вчера суд принял решение в период досудебного расследования отправить россиян под стражу. Вместе с тем, дата заседания суда по делу арестованных пока не определена. "Русские находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. Согласно закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания", — говорится в сообщении. Напомним, в августе в курортных зонах Турции вспыхивали масштабные лесные пожары, помощь на борьбу с которыми отправляла, в частности, Украины.