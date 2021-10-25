В Киеве двое полицейских из Ивано-Франковской области спасли маленькую девочку лет 4-5, которая упала в озеро. Это произошло в парке "Победа", где правоохранители ходили в нерабочее время. Об этом говорится в сюжете ТСН. "Копы" случайно увидели в воде розовую детскую куртку, а когда лучше разглядели, то увидели, что там находится ребенок и не раздумывая бросились в воду на помощь. "На адреналине. Как в воду забег, я не помню, я шел по инерции. Я уже в воде легкие кратко, дышать не давало", — вспоминает мужчина. На озере часто находится много уток, и вот по одной из версий, девочка потянулась к птице, но не удержалась на берегу и упала в воду. Полицейский признался, что сначала думал, что озеро не глубокое, но он в воде не почувствовал дна. Ребенка уже начало относить течением. "Ее спасло, что она была в болоньевой куртке и в памперсе. Воздух под капюшоном держало на плаву", — говорят мужчины. Игорь схватил ребенка и начал тянуть к берегу. Там он передал девочку своему коллеге. Спасение ребенка снимали на видео прохожие, которые сбежались на крики. При этом родителей в толпе не было. Мама девочки подошла через несколько минут, она была где-то рядом. Мужчины передали девочку родным и сами сразу же побежали переодеваться. Утром полицейские проснулись. Многие люди им звонили, благодарили и писали об этом случае в соцсетях. Мама девочки тоже выразила свою благодарность.

"Копы" вытащили девочку из озера в Киеве (видео: YouTube) Напомним, в Киеве патрульный вытащил из ледяного озера ребенка. Мы также писали о том, что в Запорожье девочка реанимировала мать, у которой остановилось сердце