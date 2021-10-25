В ночь на понедельник, 25 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 0,5 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта — в общем 219 дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию. Как отмечают климатологи, средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе — 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дней. Кратчайшие безморозный период в столице были в 1902 и 1945 — только 144 дня, а длинные — 223 дня в 2008 и 2013 годах. "Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", — говорится в сообщении. Отметим, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году. Напомним, ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура не опустилась ниже 12,0 градусов тепла. Это первый температурный рекорд в столице этой осенью.