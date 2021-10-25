Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 начинает обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин. При поддержке USAID оборудования получат 3100 пунктов прививок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Оборудование включает:

5643 термоконтейнеры;

8100 термосумок;

197730 хладоэлементами;

27486 устройств температурного мониторинга. Первая партия оборудования была доставлена 30 сентября и включает 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до +8. Чем нам поможет это оборудования В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.