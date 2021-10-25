Украинский спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Получение частотно-орбитального ресурса нужно для эксплуатации спутника после его запуска на орбиту Земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский государственный центр радиочастот. Технические эксперты проверили заявку Украины на соответствие требованиям и выдали положительное решение, опубликовали 19 октября в Международном информационном циркуляре частот. "Завершение процесса регистрации частотно-орбитального ресурса для спутника" Сич-2-30 "является важным шагом для осуществления запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли", — заявил директор научно-методического департамента УГЦР Владимир Корсак. По его словам, получение частотно-орбитального ресурса позволяет Украине осуществлять надлежащий международный правовой защите частот спутника от возможных вредных радиопомех. Запуск спутника "Сич-2-30" планируется на декабрь 2021 года. Спутник выведен на орбиту с помощью ракеты американской компании SpaceX.