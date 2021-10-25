В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционное обучение до 15 ноября. В ряде регионов вузов используют смешанную форму обучения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба министерства образования и науки. По данным ведомства, на дистанционную форму обучения с 25 октября по 15 ноября перешли университеты в следующих областях: Запорожский; Львовский; Николаевский; Одесский; Сумской. В ряде регионов вузов используют смешанную форму обучения. В частности, в Харьковской области-8 заведений, в Киевской и Черниговской — по 2 университета. По данным министерства, в очном режиме продолжают работать вузов Черкасской области-8 университетов и Житомирской — 5 заведений. Напомним, 22 октября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине МОН рекомендовало перевести высшие учебные заведения, профессиональной и последипломного образования на дистанционную форму обучения. В ведомстве подчеркнули, что это решение распространяется на вузы всех форм собственности.