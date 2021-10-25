Технический эксперт Бюро ВОЗ в Украине Вусал Аллахвердиева дала совет, как к концу 2021 выполнить поставленную цель в 40% вакцинированного от коронавируса населения. По ее словам, для этого нужно нарастить темпы вакцинации, но не забывать о приоритетной группу людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. Как отметила Аллахвердиева, темпы вакцинации от коронавируса сегодня должны быть выше тех, что были продемонстрированы в августе этого года. Однако важно, чтобы прививки от коронавируса до конца года получило, в первую очередь, пожилого возраста.

"Сейчас пожилые люди, к сожалению, не имеют приоритета", — резюмировала она.

В то же время аналитик информационно-статистической отчетности о ходе прививочной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко отметила, что сейчас министерство цель — провести 48 млн прививок до конца 2021 года. Напомним, за прошедшую неделю от коронавируса вакцинировались 1500000 украинский.