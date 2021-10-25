Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Госдепа США о отнесении россиян к "беспризорных национальностей" при оформлении виз. Она заявила, что США "превратили процедуру в ад" для граждан России. Об этом сообщает РБК-Украина на Заявление Захаровой в Telegram-канале. Захарова обвинила американских дипломатов в том, что они якобы "годами разрушали не ими созданную систему" предоставление консульских услуг в России. "Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма … Это удар по семьям и родственникам … Нанесен удар по спорту, по науке и многом другом", — утверждает представитель российского МИД.