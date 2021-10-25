В Украине в ближайшее время ожидаются максимальные показатели заболеваемости COVID-19 — по 30 тысяч новых случаев в сутки.

Такое заявление в эфире «Украина 24» сделал глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его мнению, с этой недели Украина продемонстрирует новые максимальные показатели:

«Если говорить о том, чего ожидать до конца 2021 года, то 30 тысяч выявленных случаев в сутки — это абсолютно реалистичный сценарий для Украины. Пиковая нагрузка будет выпадать на первую половину ноября».

По его словам, с этой недели регионы будут активнее входить в «красную» зону карантина, что будет давать дополнительное сдерживание заболеваемости. «Есть две составляющие: первая — это нагрузка на систему здравоохранения, вторая — финансовая. Если говорить о первой, то мы ожидаем, что до 7 тысяч госпитализированных за сутки — это реалистичный сценарий», — отметил Ганиченко.

Эксперт пояснил, что сейчас Украина приближается к отметке в 5 тысяч COVID-госпитализированных в будний день. «Если говорить о медицинских ресурсах, хватит ли нынешних коек с кислородом, реанимационных коек, то с такой нагрузкой, до 7 тысяч госпитализированных за сутки, с дополнительным выделением коек хотя бы до уровня, который был во время весенней волны, медицинская система в Украине должна выдержать», — считает он.

Он также прогнозирует, что до конца текущего года в Украине может быть до 92 тысяч смертей от коронавируса.

Отметим, вчера в Украине было зафиксировано 14 634 новых случая COVID-19. 24 октября были госпитализированы — 3912 человек, умерли — 330, выздоровели — 4598.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1687), Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.

Добавим, за неделю (с 19 до 24 октября 2021) против COVID-19 были вакцинированы 1 509 105 человек, из них первой дозой вакцинировано — 1 009 599 человек, 2 дозой — 499 506 человек.

С начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 15 955 360 из них получили 1 дозу — 8 965 692 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 6 989 668.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 — 23 785 новых случаев за сутки, умерли — 614. В частности, заболели 1800 детей и 391 медработник.

20 октября в Тернопольской области от COVID-19 умер трехмесячный младенец. Для региона это первый летальный случай среди детей.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский эмоционально призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что в больницах, несмотря на заявления чиновников и депутатов, уже нет мест. Одновременно он заявил, что процедуру вакцинации сейчас дискредитируют те, кто купил сертификат, а сейчас оказался с ним в больнице.

Напомним, во львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против COVID-вакцинации. Женщине было 40 лет, она находилась в критическом состоянии трое суток. В ее семье все ярые противники вакцинации. Сейчас COVID-19 подтвердили еще у троих ее родственников.