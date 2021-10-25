В Житомире отчим избил 8-летнюю дочь своей гражданской жены. Под опекой мужа осталось трое детей после того, как их мать попала в больницу. Об избиении дети рассказали маме по телефону. Детали происшествия сообщили в пресс служба Национальной полиции Житомирской области. В полицию 24 октября обратилась жительница Бердичевского района и сообщила об избиении ребенка. Она пояснила, что находится в больнице, а ее трое детей находятся под наблюдением мужа. Оперативники выехали по указанному адресу и обнаружили, что в 8-летней девочки действительно есть следы избиения. Как рассказала мама детей полиции, она с гражданским мужем проживаем вместе уже давно старшие дети, 12 и 8 лет — от предыдущего брака. В этом браке есть общий ребенок — 7-летний мальчик. Несколько дней назад женщина оказалась в больнице из-за того, что ее сожитель сильно ее избил. Дети оказались под наблюдением отчима и пострадала одна из дочерей 8 лет. На фото, которое показали в полиции, видно, что у девочки подбитый глаз и есть другие раны на лице. О том, что дома произошло, женщина узнала от детей и немедленно позвонила в полицию. Сейчас всех детей забрали в больницу, и они находятся под наблюдением врачей. Сотрудники полиции и службы по делам детей в данный момент решают, как обезопасить детей от опасности в семье и что сними делать до того, как маму выпишут из больницы. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится выяснение всех обстоятельств происшествия и оценивается степень тяжести травм, которые были нанесены ребенку. Напомним, ранее мы писали о том, что под Полтавой умер 12-летний ребенок. А также рассказывали о том, что в Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка.