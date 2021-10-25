Витамины С, D и цинк не влияют на течение COVID-19. Более того, переизбыток витаминов может навредить.

Об этом у себя в Telegram заявил Тарас Жиравецкий, врач диагностического центра во Львове.

«Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин D и цинк так влияют на ход COVID-19, как гомеопатия или народная медицина…» – подчеркнул медик.

Врач предупредил, что в случае применения цинка часто очень сильно тошнит. Тогда как от витамина С можно получить аллергическую сыпь на коже.

«А относительно витамина D в больших дозах можете сами прочитать инструкцию… Поэтому, когда у вас подтвердят коронавирус, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!» – призвал Жиравецкий.

Глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко считает, что в Украине в ближайшее время ожидаются максимальные показатели заболеваемости COVID-19 — по 30 тысяч новых случаев в сутки.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский эмоционально призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, что в больницах, несмотря на заявления чиновников и депутатов, уже нет мест. Одновременно он заявил, что процедуру вакцинации сейчас дискредитируют те, кто купил сертификат, а сейчас оказался с ним в больнице.