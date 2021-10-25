В случае введения обязательной вакцинации среди водителей — во Львовской области могут остановить работу части общественного транспорта. На сегодня, против коронавируса привились только 30% работников. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Дивись.info.

По словам начальника управления транспорта и связи Львовского ОГА Степана Рудницкого, в случае введения обязательной вакцинации среди водителей — в области могут приостановить часть общественного транспорта. "В области есть около 50 фирм, осуществляющих перевозки. Если брать всех работников, работающих — это около 3000 человек, то из них 30% — вакцинированы. Но эта цифра недостаточна. Если получится нормативный документ, будут допускаться к работе только вакцинированы водители, то только треть работников сможет работать ", — отметил Рудицкий. Как отметил старший инспектор отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции Львовщины Роман Марич, правоохранители начали проверки в общественном транспорте с 21 октября. Патрульные работают на конечных остановках где наблюдается наибольшее скопление людей. "Мы проводим профилактическую беседу с водителями о соблюдении карантинных требований. Я бы хотел подчеркнуть, что патрульная полиция не наказывает, мы в большинстве случаев направлены на профилактику", — заявил Марич.