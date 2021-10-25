Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить. Ограничения будут вводить территориально. Об этом секретарь СНБО сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, президент понедельникам проводит большой селектор по этому вопросу. Он рассказал, что "там неприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях".

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", — сообщил Данилов.

Он считает, что ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют.

"И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", — сообщил секретарь СНБО. Напомним, Министерство здравоохранения Украины пока не обсуждает возможность введения тотального локдауну. Подробнее о ситуации с коронавируса и будущие ограничения читайте в материале "Ковидний фронт. Что происходит в" красной "зоне и угрожает Украине полный локдаун".