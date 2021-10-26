Некоторые газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Однако большинство поставщиков отказались от месячных планов, оставив только годовое предложение, действующее с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайтах компаний. Месячные цены, которые компании предлагают на ноябрь, достигают 40 гривен за кубометр. "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре – 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр). Некоторые компании продают газ в месяц гораздо дешевле. В частности, "Галнефтегаз" сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривны за кубометр. Месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 гривны за кубометр на ноябрь, однако компания не принимает заявок на подключение от новых клиентов. Кроме того, большинство поставщиков отказалось от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нефтегаз Украины". Годовые тарифные планы не изменились и остаются гораздо более выгодными. Базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установило годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 гривен за кубометр. Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это. Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не вправе повышать эти тарифы до мая 2022 года. В частности, газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.