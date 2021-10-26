Хэллоуин в 2021 году в Украине станет особенным. Ведь дата праздника, который становится все более популярным в нашей стране, совпадет со временем перевода часов. Таким образом в сутках, когда отмечается Хэллоуин будет на час больше.

Важные традиции этого необычного праздника, можно и нельзя делать, приметы, и причем здесь тыква — читайте ниже в материале Styler.

Когда Хэллоуин, и откуда взялось праздник

Ежегодно этот праздник, пришедший к нам с Запада, отмечается с 31 октября на 1 ноября.

На Хэллоуин, или День Всех Святых, принято наряжаться в страшные костюмы, вырезать рожицы на тыкве, ходить в гости и выпрашивать угощение.

Считается современном празднику самом деле около 2000 лет. Племена кельтов, живших в то время на территории Англии, Шотландии, Северной Франции, Ирландии и Уэльса, особенно почитали бога смерти. Они верили, что именно в эту ночь божество собирает души умерших в прошлом году и помещает их животных. Так они должны были расплачиваться за свои грехи.

Дата была выбрана не случайно, так как 1 ноября кельты праздновали новый год почитая уже бога солнца, у которого они просили щедрый урожай, делали жертвоприношения и другие обряды.

Это праздник прошел множество трансформаций, в том числе и пережило слияние языческих и христианских культур. Уже в средние века его стали называть Днем Всех Святых — «All Saints ‘Day» или «All Hallows’ Day». Позже название сократили до Halloween.

Что нужно делать в праздничную ночь и накануне

День Всех Святых длится всего одну ночь, но ее нужно провести продуктивно. Принято заранее готовить страшные костюмы наряжаться в них и весело праздновать.

Из тыквы вырезают страшную рожу, вставляя внутрь свечу. Поделку называют «Светильник Джека». Ее можно оставить на пороге или подоконнике дома.

Ряженые ходят по улицам, стучат в двери квартир и домов, произнося фразу «Кошелек или жизнь!» или «Конфеты или смерть!»

Если отказать в такой просьбе, на вашу семью и жилье могут сыпаться неприятности.

Что нельзя делать на Хэллоуин Одна из примет гласит, что в эту ночь нельзя вращаться, даже если кто-то следует за вами по пятам. Нельзя оставлять вне дома личные вещи, например, вывешивать выстиранное белье. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит милостыню. Все двери и окна нужно закрыть, через них могут пробраться нечисти сили.Навищо на Хэллоуин резать тыкву?

У одного из самых интересных атрибутов праздника — «светильника Джека» из тыквы есть своя история.

Согласно древней легенде когда-то жил на свете парень по имени Джек. У него была черная душа, черные помыслы и поступки.

Однажды за Джеком пришел дьявол, но парень даже не удивился. К тому же он обманул дьявола — хитростью заставил влезть нечистого на яблоню, а потом вырезал на стволе крест. Конечно же дьявол не смог слезть с дерева. Тогда они заключили сделку — Джек поможет ему спуститься вниз, а взамен антихрист не заберет его душу.

Когда Джек умер, в рай его тоже не взяли. Его душа неприкаянно скиталась по миру, в конце концов он сам пришел дьявола и попросил его забрать в ад.

Дьявол сильно разозлился за то, что Джек его обманул и бросил в него горсть угля. Джек поймал угля и положил в репу, которую в этот момент держал в руках. Получив такой отказ от дьявола, Джек пошел скитаться по миру с сияющим овощем. Впоследствии репу в обрядах заменили тыквой.

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